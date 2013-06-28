路透基点：信德集团10亿港元贷款签约，五家银行参贷--RLPC

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，有五家银行今天签署了信德集团的10亿港元(1.29亿美元)三年期贷款。
牵头行兼簿记行东方汇理银行承贷5.50亿港元。
兆丰国际商业银行承贷1.50亿港元，担任主办行。第一商业银行、华南商业银行和台湾土地银行各承贷1.00亿港元，担任安排行。
消息人士称，该贷款是透过信德财务有限公司借入。
如先前报导，贷款分为2亿港元分期偿付定期贷款和8亿港元的循环信用贷款。
贷款价码为约130个基点。最高等级费用据称约在50个基点。
2011年有报导称信德集团与银行洽谈一笔约54亿港元的融资。银行界消息人士称，该笔贷款据说由中国银行香港分行安排并给予先行融资，贷款年期为3-5年。价格在130-140基点之间。
信德集团为香港上市企业，是香港大型综合企业，核心业务包括运输、地产、酒店及休闲与投资，在澳门享有举足轻重的地位。2012年净利为26亿港元，高于2011年的7.81亿港元。(完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。