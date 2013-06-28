路透基点：信德集团10亿港元贷款签约，五家银行参贷--RLPC

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，有五家银行今天签署了信德集团的10亿港元(1.29亿美元)三年期贷款。

牵头行兼簿记行东方汇理银行承贷5.50亿港元。

兆丰国际商业银行承贷1.50亿港元，担任主办行。第一商业银行、华南商业银行和台湾土地银行各承贷1.00亿港元，担任安排行。

消息人士称，该贷款是透过信德财务有限公司借入。

如先前报导，贷款分为2亿港元分期偿付定期贷款和8亿港元的循环信用贷款。

贷款价码为约130个基点。最高等级费用据称约在50个基点。

2011年有报导称信德集团与银行洽谈一笔约54亿港元的融资。银行界消息人士称，该笔贷款据说由中国银行香港分行安排并给予先行融资，贷款年期为3-5年。价格在130-140基点之间。