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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 18:33 BJT

中国人事：丁学东被任命为中投公司董事长--消息

路透北京6月28日 - 中国主权财富基金--中投公司董事长一职空缺四个多月后，两位消息人士称，中组部周五下午宣布任命丁学东为中国投资有限公司 董事长。

丁学东，53岁，江苏常州人。此前任国务院副秘书长，曾任中国财政部副部长，1998-2008年在财政部工作。(完） (发稿 沈燕/赵红梅， 撰写 张胜男; 审校 屈桂娟)
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