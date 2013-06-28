中国人事：丁学东被任命为中投公司董事长--消息

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透北京6月28日 - 中国主权财富基金--中投公司董事长一职空缺四个多月后，两位消息人士称，中组部周五下午宣布任命丁学东为中国投资有限公司 董事长。
丁学东，53岁，江苏常州人。此前任国务院副秘书长，曾任中国财政部副部长，1998-2008年在财政部工作。(完） (发稿 沈燕/赵红梅， 撰写 张胜男; 审校 屈桂娟)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。