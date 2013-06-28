澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3065 1.3035 +0.23 -0.98 1.3194 美元/日圆 98.96 98.34 +0.63 +14.09 86.74 欧元/日圆 129.28 128.19 +0.85 +12.95 114.46 美元/瑞郎 0.9451 0.9451 +0.00 +3.23 0.9155 英镑/美元 1.5238 1.5257 -0.12 -6.23 1.6251 美元/加元 1.0484 1.0476 +0.08 +5.67 0.9921 澳元/美元 0.9236 0.9270 -0.37 -11.13 1.0393 新西兰元/美 0.7795 0.7790 +0.06 -5.89 0.8283 元 澳元/日圆 91.400 91.160 +0.26 +1.41 90.130 新西兰元/日 77.130 76.620 +0.67 -45.23 140.820 圆 英镑/日圆 150.77 150.04 +0.49 +7.07 140.82 澳元/新西兰 1.1846 1.1891 -0.38 -5.53 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。