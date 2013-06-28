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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 18:28 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3065    1.3035     +0.23     -0.98    1.3194
 美元/日圆                      98.96     98.34     +0.63    +14.09     86.74
 欧元/日圆                     129.28    128.19     +0.85    +12.95    114.46
 美元/瑞郎                     0.9451    0.9451     +0.00     +3.23    0.9155
 英镑/美元                     1.5238    1.5257     -0.12     -6.23    1.6251
 美元/加元                     1.0484    1.0476     +0.08     +5.67    0.9921
 澳元/美元                     0.9236    0.9270     -0.37    -11.13    1.0393
 新西兰元/美                   0.7795    0.7790     +0.06     -5.89    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.400    91.160     +0.26     +1.41    90.130
 新西兰元/日                   77.130    76.620     +0.67    -45.23   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.77    150.04     +0.49     +7.07    140.82
 澳元/新西兰                   1.1846    1.1891     -0.38     -5.53    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
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