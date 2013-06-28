CNH市场动态： 月底因素促离岸即期小幅走强，隔夜拆款利率仍处较高水平

路透香港6月28日 - 香港离岸人民币即期 周五小幅走升，受在岸即期升幅牵动。交易员认为，跨半年因素及隔夜拆借处较高水平都助推了人民币需求。6月离岸即期累计上涨0.22%。

市场人士指出，离岸市场人民币资金面本周较为紧张，周三发行国债加之境内银行间资金利率仍处于相对高位，半年末节点前资金未消紧张态势，周五CNH HIBOR出现隔夜拆借利率超过中长期利率的情况，不排除部分参加行利用贸易渠道回流境外过剩流动性，为母行“补水”。

“今天人民币需求挺旺盛，美元需求这两天挺弱，在岸和离岸即期都反应了这个因素，离岸的远期更是受在岸的影响。尽管境内银行间利率市场这两天已趋于平静，但境内外互换及利差套利交易仍较多，预计在岸和离岸汇差和利差套利都会减速。”一位外资行交易员称。

本地时间下午6:04时，离岸人民币 报6.1330，上收市价为6.1447。人民币中间价 报6.1787，在岸人民币兑美元即期 周五升至6.1376。交易员称今日人民币需求旺盛，一些美元空头在斩仓。

本地时间下午6:08时，离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报4.50/5.00%，较上收市日4.00有所走升。一个月隔夜拆借 则报3.55/3.75%。

在其他衍生品，央行表态对于流动性灵活管理有助于纾缓市场对于未来资金取得的悲观情绪，离岸人民币远期外汇(DF)长天期掉期点数较上周四的高点约1,690点，最多回档约400点。本地时间下午6:13时，一年期掉期点数 报1,310/1,330，较上日的1,400点低90个bp，上周最高见1,690点。

本地时间下午6:15时，美元/人民币一年期品种 报6.2880/6.2910，上日报6.3020。(完)

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