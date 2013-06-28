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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 18:50 BJT

更新版 1-中国人事：丁学东被任命为中投公司董事长--消息

(新增汪建熙不再担任中投副总经理职务，以及中投公司背景)

路透北京6月28日 - 中国主权财富基金--中投公司董事长一职空缺四个多月后，新任董事长终于尘埃落定。两位消息人士对路透表示，中组部周五下午宣布由国务院副秘书长丁学东接任中国投资有限公司 董事长。

丁学东，53岁，江苏常州人。1998-2008年在财政部工作，曾任中国财政部副部长。

此外，中投周四在公司网站(here)上公布，年逾60岁的汪建熙因年龄原因不再担任中投公司副总经理职务。

自前任董事长楼继伟调任财政部部长之后，市场就不断猜测谁将接手中投。继新任政府换届后，中国央行，证监会主席等金融高层相继落实掌舵者，唯有中投的一把手一直空缺，这显示出该职位重要性的同时，也体现了某种程度上是个“烫手的山芋”，谁来承接都是不小的挑战。

作为全球最大主权财富基金，掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。

2007年，中投公司成立。当时中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币，购买了相当于2,000亿美元的外汇储备作为中投公司的注册资本金。而此后，是否对其进行持续的注资，一直没有一个明确的说法。（完） (发稿 沈燕/赵红梅， 撰写 张胜男; 审校 屈桂娟)
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