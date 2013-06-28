欧洲已公布经济指标--2013/6/28

中国债市动态：现券期货均走弱，美联储缩表前景下海外市场回调拖累人气
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 f -0.2 f +0.3 f 德国 第一季 +0.1 @-f -0.7 @-f -1.4 f 法国 第一季 -0.2 f -0.2 r -- 意大利 第一季 -0.6 r -0.9 f -2.4 r 消费者物价指数(CPI) 英国 5月 +0.2 +0.2 +2.7 德国 6月 +0.1 p +0.4 f +1.8 p 法国(HICP) 5月 +0.1 f -0.1 f +0.9 f 意大利(HICP) 6月 +0.3 p 持平 f +1.4 p 生产者物价指数(PPI) 英国 5月 持平 u -0.2 r +1.2 u 德国 5月 -0.3 -0.2 +0.2 法国 5月 -1.2 -1.2 r -0.1 意大利 5月 -0.1 -0.4 r -1.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 5月 4.5 4.5 德国 6月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第一季 10.8 10.5 r 意大利 4月 12.0 @ 11.9 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。
路透上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘下探逾三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响。