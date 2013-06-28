国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，印尼现货需求旺盛

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透新加坡6月28日 - 亚洲柴油裂解价差周五上扬，业界消息人士称因下月斋月前，印尼浮现更多现货需求；而斯里兰卡在进行有期供应合同谈判前，亦出现现货需求。
路透数据显示，7月柴油裂解价差上涨0.26美元至较迪拜原油每桶升水19.07美元。
印尼Pertamina再度进入现货市场，其寻求30万桶柴油，7月末交付。在中国出口停滞的情况下，高硫柴油升水因此得到支撑。
一位熟悉印尼市场的消息人士透露，Pertamina可能至少买入了其寻求的两艘船货中的一船。这两艘船货均为20万桶，运期为7月16-18日，将从一家越南石油企业运至Pulau Sambu和Kota Baru。该消息人士补充道，价格可能较新加坡报价每桶高出逾3美元。
无法联系到Pertamina置评。
日本经济产业省周五表示，5月整体产品油销量较去年同期下降4.6%至每日291万桶，因用于发电的燃料油需求疲弱。
业界消息人士说，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp (MRPL)在离场几个月后，预计也将发布招标出售柴油。
Ceylon Petroleum寻求31万桶含硫0.25%柴油，8月9-10日装运。
Ceylon Petroleum亦寻求6万桶万桶含硫0.25%柴油与25万桶90号汽油的组合船货，运期为8月2-3日。该招标在7月2日截标，7月5日之前都将有效。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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