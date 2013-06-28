马来西亚期市：棕榈油期货刷新一个月低点，关注USDA报告

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透吉隆坡6月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五刷新一个月低点，追随全球商品市场的疲态，投资者等待一份美国农业报告，该报告料显示大豆种植面积创纪录。
美国农业部(USDA)将于今日稍晚公布年中种植面积和库存报告，分析师预计会上调大豆种植面积估测，因大雨迫使农户增加种植较晚成熟的大豆。
可供压榨食用油的大豆供应增加，将可能削弱棕榈油需求。这两种商品是替代关系。
出口强劲限制棕榈油跌幅，7月穆斯林将迎来长达一个月的节日，届时每日的节庆需求料推高棕榈油消费。
6月1-25日出口较上个月同期增长幅度在6-10%之间。
吉隆坡一外资经纪公司交易员称，“全球商品多数表现不振并下行，棕榈油也未能幸免。USDA的报告预计会有负面影响。”
指标9月合约 跌0.5%至每吨2,344马币(林吉特)，盘中稍早一度跌至5月21日以来最低2,346马币。
总成交量为32,137口，低于通常的35,000口。
交易商将关注定于周一公布的6月棕榈油整体出口数据。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
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