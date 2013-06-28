马来西亚期市：棕榈油期货刷新一个月低点，关注USDA报告

路透吉隆坡6月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五刷新一个月低点，追随全球商品市场的疲态，投资者等待一份美国农业报告，该报告料显示大豆种植面积创纪录。

美国农业部(USDA)将于今日稍晚公布年中种植面积和库存报告，分析师预计会上调大豆种植面积估测，因大雨迫使农户增加种植较晚成熟的大豆。

可供压榨食用油的大豆供应增加，将可能削弱棕榈油需求。这两种商品是替代关系。

出口强劲限制棕榈油跌幅，7月穆斯林将迎来长达一个月的节日，届时每日的节庆需求料推高棕榈油消费。

6月1-25日出口较上个月同期增长幅度在6-10%之间。

吉隆坡一外资经纪公司交易员称，“全球商品多数表现不振并下行，棕榈油也未能幸免。USDA的报告预计会有负面影响。”

指标9月合约 跌0.5%至每吨2,344马币(林吉特)，盘中稍早一度跌至5月21日以来最低2,346马币。

总成交量为32,137口，低于通常的35,000口。

交易商将关注定于周一公布的6月棕榈油整体出口数据。(完)