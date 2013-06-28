东南亚股市：大部分上涨，外资青睐印尼与马来西亚股市

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 430.70 6.36 +1.50 +1.56 424.10 数 新加坡 3150.44 32.41 +1.04 -0.53 3167.08 马来西亚 1773.54 21.97 +1.25 +5.01 1688.95 泰国 1451.90 5.45 +0.38 +4.31 1391.93 印尼 4818.90 143.15 +3.06 +11.63 4316.69 菲律宾 6465.28 137.28 +2.17 +11.23 5812.73 越南 481.13 -1.82 -0.38 +16.29 413.73 (完)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。