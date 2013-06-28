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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 19:28 BJT

东南亚股市：大部分上涨，外资青睐印尼与马来西亚股市

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    430.70      6.36     +1.50     +1.56    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3150.44     32.41     +1.04     -0.53   3167.08
 马来西亚                           1773.54     21.97     +1.25     +5.01   1688.95
 泰国                               1451.90      5.45     +0.38     +4.31   1391.93
 印尼                               4818.90    143.15     +3.06    +11.63   4316.69
 菲律宾                             6465.28    137.28     +2.17    +11.23   5812.73
 越南                                481.13     -1.82     -0.38    +16.29    413.73
 (完)
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