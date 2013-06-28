国际油市：亚洲燃料油现货升水下跌，进一步脱离17个月高位

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透新加坡6月28日 - 周五亚洲180-cst燃料油现货升水下跌，进一步脱离本周伊始创下的17个月高位，因普氏窗口交易量萎缩，使得该指标燃料油几无支撑。
过去一个月交投热络，但今日现货市场交易量仅有6万吨。这一个月共有超过260万吨180-cst燃料油交易，创出纪录最高，导致新加坡库存积压。
180-cst燃料油现货升水较周一的17个月高位下滑近70%，近月跨月逆价差为逾五周来最窄。
一交易员称，“多头引发没有必要的波动，对市场造成重大损害，并冲击那些只想对冲交易的人士。”
180-cst和380-cst燃料油之间的价差创逾一周最窄，二者均走软。
BP从维多公司买入2万吨180-cst燃料油，7月24-28日装运，价格为每吨602.50美元。
嘉能可从维多公司买入2万吨7月24-28日装运装运的180-cst燃料油，价格为每吨603美元。
维多公司向BP售出2万吨180-cst燃料油，船期为7月23-27日，价格为每吨603美元。(完)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。