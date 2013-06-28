国际油市：亚洲燃料油现货升水下跌，进一步脱离17个月高位

路透新加坡6月28日 - 周五亚洲180-cst燃料油现货升水下跌，进一步脱离本周伊始创下的17个月高位，因普氏窗口交易量萎缩，使得该指标燃料油几无支撑。

过去一个月交投热络，但今日现货市场交易量仅有6万吨。这一个月共有超过260万吨180-cst燃料油交易，创出纪录最高，导致新加坡库存积压。

180-cst燃料油现货升水较周一的17个月高位下滑近70%，近月跨月逆价差为逾五周来最窄。

一交易员称，“多头引发没有必要的波动，对市场造成重大损害，并冲击那些只想对冲交易的人士。”

180-cst和380-cst燃料油之间的价差创逾一周最窄，二者均走软。

BP从维多公司买入2万吨180-cst燃料油，7月24-28日装运，价格为每吨602.50美元。

嘉能可从维多公司买入2万吨7月24-28日装运装运的180-cst燃料油，价格为每吨603美元。

维多公司向BP售出2万吨180-cst燃料油，船期为7月23-27日，价格为每吨603美元。(完)