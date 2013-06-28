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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 20:11 BJT

表格：德国6月CPI初值为较前月上升0.1%，较上年同期上升1.8%

路透柏林6月28日 - 德国联邦统计局周五公布数据显示，德国6月消费者物价指数(CPI)初值为较前月上升0.1%，较上年同期上升1.8%；路透预估分别为持平和上升1.7%。

详细数据如下:

变动百分比

2013/6 2013/5 指数权重

整体物价 1.8 1.5 1000

商品 2.3 1.9 479.77

能源 3.0 1.6 106.56

食品 5.4 5.4 90.52

服务 1.6 1.4 520.23

房屋租赁 1.3 1.3 209.93 (完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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