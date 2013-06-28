表格：德国6月CPI初值为较前月上升0.1%，较上年同期上升1.8%

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透柏林6月28日 - 德国联邦统计局周五公布数据显示，德国6月消费者物价指数(CPI)初值为较前月上升0.1%，较上年同期上升1.8%；路透预估分别为持平和上升1.7%。
详细数据如下:
变动百分比
2013/6 2013/5 指数权重
整体物价 1.8 1.5 1000
商品 2.3 1.9 479.77
能源 3.0 1.6 106.56
食品 5.4 5.4 90.52
服务 1.6 1.4 520.23
房屋租赁 1.3 1.3 209.93 (完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。