美国金融：美联储考虑缩减QE3时，需有长远考虑--FED理事史坦

史坦称美联储的货币政策委员会需要从长远考虑，才能做出合理判断，并避免市场出现过度波动。

其称，“最好的方法是委员会要明确，在做出决策时，比如在9月会议上，将着重考虑量化宽松计划推出之后积累的大量数据，不会过度受到会议之前几周才公布的数据影响，因为最新数据对于市场参与者说可能更加显眼。”

他还补充称，“即便9月初公布的数据没有在9月会议上对决策产生重大影响，也会在未来决议中发挥作用。”

“若消息不好，且未来在10月和11月得到更多坏消息的确认，则这显示7%的失业率目标可能较远，则量化宽松计划的剩余部分则相应要延续下去。”(完)