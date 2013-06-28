美国金融：美联储考虑缩减QE3时，需有长远考虑--FED理事史坦

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
史坦称美联储的货币政策委员会需要从长远考虑，才能做出合理判断，并避免市场出现过度波动。
其称，“最好的方法是委员会要明确，在做出决策时，比如在9月会议上，将着重考虑量化宽松计划推出之后积累的大量数据，不会过度受到会议之前几周才公布的数据影响，因为最新数据对于市场参与者说可能更加显眼。”
他还补充称，“即便9月初公布的数据没有在9月会议上对决策产生重大影响，也会在未来决议中发挥作用。”
“若消息不好，且未来在10月和11月得到更多坏消息的确认，则这显示7%的失业率目标可能较远，则量化宽松计划的剩余部分则相应要延续下去。”(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。