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债券 | 2013年 6月 28日 星期五 20:29 BJT

标题新闻：西班牙将2014年公共支出上限提高2.7%至1,730亿美元，2015年GDP增速料为1%--政府

注：GDP为国内生产总值缩写

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