国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差均收在一周半低点

路透新加坡6月28日 - 周五亚洲石脑油和汽油裂解价差均收在一周半低点，分别为每吨86.30美元和每桶10.74美元，因预计供应将增加，且印度的季风期将影响需求。

印度大量购买汽油的步伐已经放缓，而其石脑油7月出口预计为达到约75万吨，将创今年最高，6月则为66万吨。

新加坡一交易员称，“若汽油市场大幅下挫或液化石油气(LPG)价格崩跌，则石脑油市场将受影响。”

石脑油可以重整制成汽油，或裂解成其他石化产品，或者与汽油调和。LPG在一些亚洲石化装置中最多可以替代15%的石脑油给料。

据闻印度Essar Oil售出3.5万吨7月20-24日装运的石脑油，价格为每吨较中东报价升水逾25美元。但这笔交易无法得到证实。部分交易商称，其升水高于市场预估的每吨20美元出头。

新加坡现货交易有四笔交易达成，其中三笔是汽油，一笔是石脑油。

BP从道达尔手中买入8月下半月石脑油，价格为每吨858.00美元。(完)