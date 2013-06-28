表格：4月加拿大GDP较3月增长0.1%，符合预估

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透6月28日 - 加拿大统计局周五表示，因服务业产出增长盖过商品产出下滑，4月加拿大国内生产总值(GDP)较3月增长0.1%。
路透调查预估为成长0.1%。
4月较前月(%) 3月(修正值) 3月(前值) 4月较上年同期(%)
所有行业 +0.1 +0.2 +0.2 +1.4
商品 -0.3 +0.3 +0.4 +0.5
服务 +0.3 +0.2 +0.2 +1.8
注:所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估为较上月成长0.1%。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。