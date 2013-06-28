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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 20:38 BJT

表格：4月加拿大GDP较3月增长0.1%，符合预估

路透6月28日 - 加拿大统计局周五表示，因服务业产出增长盖过商品产出下滑，4月加拿大国内生产总值(GDP)较3月增长0.1%。

路透调查预估为成长0.1%。

4月较前月(%) 3月(修正值) 3月(前值) 4月较上年同期(%)

所有行业 +0.1 +0.2 +0.2 +1.4

商品 -0.3 +0.3 +0.4 +0.5

服务 +0.3 +0.2 +0.2 +1.8

注:所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估为较上月成长0.1%。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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