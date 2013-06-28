版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 20:38 BJT

表格：加拿大5月PPI较前月及较上年同期均持平

路透6月28日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大5月生产者物价指数(PPI)较前月持平，因能源产品价格上涨抵消了基本金属和木材价格的下降。

5月PPI较上年同期亦持平。

生产者物价指数(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

5月 4月(修正) 4月(前值) 5月 4月(修正) 4月(前值)

总体 0.0 -0.9 -0.8 0.0 -0.1 0.0

扣除石油煤炭 -0.2 -0.6 -0.4 0.0 +0.4 +0.5

注：分析师原本预期5月PPI较前月上涨0.1%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐