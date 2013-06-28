表格：加拿大5月PPI较前月及较上年同期均持平

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透6月28日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大5月生产者物价指数(PPI)较前月持平，因能源产品价格上涨抵消了基本金属和木材价格的下降。
5月PPI较上年同期亦持平。
生产者物价指数(变动百分比，%)
较前月变动 较上年同期变动
5月 4月(修正) 4月(前值) 5月 4月(修正) 4月(前值)
总体 0.0 -0.9 -0.8 0.0 -0.1 0.0
扣除石油煤炭 -0.2 -0.6 -0.4 0.0 +0.4 +0.5
注：分析师原本预期5月PPI较前月上涨0.1%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。