投行观点：Jefferies给予PHH Corp 持有评级，目标价为22美元

中国个股：乐视网料一季度净利同比基本持平，各业务线回归稳定增长态势

路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。