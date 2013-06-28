版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 20:49 BJT

投行观点：瑞士信贷将Williams Partners LP 目标价由55美元下调至54美元，评级由表现优于大盘下调至中性

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐