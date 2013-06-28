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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 21:12 BJT

美国金融：美联储史坦称金融稳定性应反映在货币政策中

路透纽约6月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦周五表示，

* 美国经济目前受到财政因素的制约，但其影响应会在未来一年消

* 金融稳定性应该是货币政策决议的组成部分

* 7%的失业率水平是结束资产购买的“指示性”因素，不是“准则”(完)
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