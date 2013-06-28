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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 21:40 BJT

美国热股：Blackberry意外公布季度亏损，盘初股价重挫25%

路透6月28日 - Blackberry 周五未展现承诺已久的逆转迹象，公布意外的季度营业亏损，关乎成败关键的新设备销售也未提供多少细节，且本季料不会恢复获利。

Blackberry股价周五盘初挫跌25%，报10.86美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
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