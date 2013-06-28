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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 21:38 BJT

美国股市：开低，科技类股令大盘承压

路透纽约6月28日 - 美国股市周五小幅开低，因科技类股疲弱拖累了其他类股票的涨幅。美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能提前撤出刺激政策，让投资者感到释然，进而带动这部分股票上涨。

道琼工业指数 开盘下跌68.04点或0.45%，报14,956.45点；标准普尔500指数 跌4.41点或0.27%，报1,608.79点；Nasdaq指数 下跌11.50点或0.34%，报3,390.36点。(完)
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