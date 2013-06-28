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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 21:45 BJT

美国热股：美国超导涨逾11%，此前华锐风电员工被控窃取其商业机密

路透6月28日 - 中国风力涡轮企业华锐风电 及其两名雇员在美国被指控窃取了美国超导（AMSC） 的商业机密。

美国超导股价周五盘初上涨11.54%，报2.61美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
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