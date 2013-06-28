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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 21:58 BJT

表格：美国6月芝加哥PMI为51.6，低于预估的56.0

以下为详细数据:

6月 5月 4月 3月 2月 1月 采购经理人指数(PMI) 51.6 58.7 49.0 52.4 56.8 55.6 生产分项指数 57.0 62.7 49.9 51.8 60.2 60.9 新订单分项指数 54.6 58.1 53.2 53.0 60.2 58.2 未交货订单分项指数 38.4 53.1 40.6 45.0 50.9 46.6 库存分项指数 41.4 40.4 40.6 41.0 50.1 55.0 就业分项指数 57.8 56.9 48.7 55.1 55.7 58.0 供应商交货分项指数 46.9 52.3 47.9 58.0 50.3 49.9 物价分项指数 59.9 55.3 51.0 61.0 61.8 60.7(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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