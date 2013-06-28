版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 22:02 BJT

美国热股：稀土生产商Molycorp股价涨8%，SEC完成对该公司的调查

路透6月28日 - 稀土生产商Molycorp 称，美国证券交易委员会(SEC)已完成一项针对该公司的调查，且并未建议任何惩罚行动。

SEC自去年8月开始调查Molycorp公开揭露事项的正确性。

Molycorp股价周五盘初上涨8.02%，报6.06美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐