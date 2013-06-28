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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 22:00 BJT

表格：汤森路透/密西根大学美国6月消费者预期指数创下去年10月来最高

路透纽约6月28日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为84.1(路透调查预估为82.8)，初值为82.7

* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者现况指数终值为93.8(预估为92.8)，初值为92.1

* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者预期指数终值为77.8(预估为77.0)，初值为76.7

* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者预期指数创下2012年10月来最高

以下为详细数据:

6月终值 6月初值 5月 4月 3月 2月 1月

信心指数 84.1 82.7 84.5 76.4 78.6 77.6 73.8

现况指数 93.8 92.1 98.0 89.9 90.7 89.0 85.0

预期指数 77.8 76.7 75.8 67.8 70.8 70.2 66.6

一年通胀预期 3.0 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3

五年通胀预期 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 3.0 2.9 (完) (编译 田建华; 审校 张涛)
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