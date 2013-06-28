表格：汤森路透/密西根大学美国6月消费者预期指数创下去年10月来最高

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透纽约6月28日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为84.1(路透调查预估为82.8)，初值为82.7
* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者现况指数终值为93.8(预估为92.8)，初值为92.1
* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者预期指数终值为77.8(预估为77.0)，初值为76.7
* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者预期指数创下2012年10月来最高
以下为详细数据:
6月终值 6月初值 5月 4月 3月 2月 1月
信心指数 84.1 82.7 84.5 76.4 78.6 77.6 73.8
现况指数 93.8 92.1 98.0 89.9 90.7 89.0 85.0
预期指数 77.8 76.7 75.8 67.8 70.8 70.2 66.6
一年通胀预期 3.0 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3
五年通胀预期 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 3.0 2.9 (完) (编译 田建华; 审校 张涛)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。