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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 22:10 BJT

美国热股：Calamp财报优于预期，券商上调目标股价

路透6月28日 - 无线设备制造商Calamp Corp 公布优于市场预期的第一季财报，因向无线网络业者提供技术、产品和服务的高利润业务营收增长。

该公司第二季营收预估亦远高于预期。

券商Canaccord Genuity将Calamp目标股价由16美元上调至20美元。

Calamp股价周五小跌0.07%，报14.39美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)
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