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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 22:12 BJT

美国热股：辉瑞批准新的股票买回计划，股价上涨

路透6月28日 - 制造商辉瑞(Pfizer) 批准了一项100亿美元股票买回计划，该公司目前的股票买回计划尚余39亿美元尚未执行。

辉瑞股价周五上涨0.92%，报28.44美元。(完) (编译 王冠中; 审校　利棣儿)
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