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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 22:18 BJT

美国热股：Nike预期来自中国营收将下滑，股价下跌逾2%

路透6月28日 - 运动用品生产商Nike 周四公布季度获利上扬，称服装和鞋类订单跳增，尤其是在北美地区，但中国订单持平。

Nike有11%营收和22%获利来自中国，该公司预期2014年上半年该地区营收将下滑。

Nike股价周五挫跌2.42%，报60.81美元。(完) (编译 王冠中; 审校　利棣儿)
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