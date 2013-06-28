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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 22:16 BJT

表格：美国6月芝加哥PMI为51.6，低于预估的56.0

路透6月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布,

* 美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)为51.6(预估为56.0)

* 美国6月芝加哥PMI新订单分项指数为54.6, 5月为58.1

* 美国6月芝加哥PMI产出分项指数为57.0, 5月为62.7

* 美国6月芝加哥PMI投入物价分项指数为59.9, 5月为55.3

* 美国6月芝加哥PMI就业分项指数为57.8, 为1月以来最高，5月为56.9

以下为详细数据:

6月 5月 4月 3月 2月 1月 采购经理人指数(PMI) 51.6 58.7 49.0 52.4 56.8 55.6 生产分项指数 57.0 62.7 49.9 51.8 60.2 60.9 新订单分项指数 54.6 58.1 53.2 53.0 60.2 58.2 未交货订单分项指数 38.4 53.1 40.6 45.0 50.9 46.6 库存分项指数 41.4 40.4 40.6 41.0 50.1 55.0 就业分项指数 57.8 56.9 48.7 55.1 55.7 58.0 供应商交货分项指数 46.9 52.3 47.9 58.0 50.3 49.9 物价分项指数 59.9 55.3 51.0 61.0 61.8 60.7(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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