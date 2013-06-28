表格：美国6月芝加哥PMI为51.6，低于预估的56.0

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透6月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布,
* 美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)为51.6(预估为56.0)
* 美国6月芝加哥PMI新订单分项指数为54.6, 5月为58.1
* 美国6月芝加哥PMI产出分项指数为57.0, 5月为62.7
* 美国6月芝加哥PMI投入物价分项指数为59.9, 5月为55.3
* 美国6月芝加哥PMI就业分项指数为57.8, 为1月以来最高，5月为56.9
以下为详细数据:
6月 5月 4月 3月 2月 1月 采购经理人指数(PMI) 51.6 58.7 49.0 52.4 56.8 55.6 生产分项指数 57.0 62.7 49.9 51.8 60.2 60.9 新订单分项指数 54.6 58.1 53.2 53.0 60.2 58.2 未交货订单分项指数 38.4 53.1 40.6 45.0 50.9 46.6 库存分项指数 41.4 40.4 40.6 41.0 50.1 55.0 就业分项指数 57.8 56.9 48.7 55.1 55.7 58.0 供应商交货分项指数 46.9 52.3 47.9 58.0 50.3 49.9 物价分项指数 59.9 55.3 51.0 61.0 61.8 60.7(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
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