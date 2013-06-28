版本:
中国
债券 | 2013年 6月 28日 星期五 23:38 BJT

标题新闻:6月英国来年通胀预期持稳在2.5%，5-10年预期持稳在3.3%-花旗/YOUGOV

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐