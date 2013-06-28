美国股市：道指收跌0.76%，NASDAQ指数小涨0.04%

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透纽约6月28日 - 美国股市周五涨跌互现，标普500指数录得1998年以来最大上半年涨幅，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)大规模货币刺激举措支撑，该指数今年大涨，5月触及纪录高位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌114.89点，或0.76%，至14,909.60点；标准普尔500指数 收跌6.92点，或0.43%，至1,606.28点.Nasdaq指数 小涨1.38点，或0.04%，至3,403.25点。
6月三大股指均收跌，结束标普500和NASDAQ指数七个月连涨，道指六个月连涨之势。
本周，道指上扬0.7%，标普500指数攀升0.85%，NASDAQ指数收涨1.4%。
本月，道指收跌1.4%，标普500指数收挫1.5%，NASDAQ指数回落1.5%。
本季度，道指上扬2.27%，标普500指数攀升2.36%，NASDAQ指数收涨4.15%。
标普500指数今年前六个月累计攀升12.6%，为1998年以来最大上半年涨幅。(完)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。