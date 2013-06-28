美国股市：道指收跌0.76%，NASDAQ指数小涨0.04%

路透纽约6月28日 - 美国股市周五涨跌互现，标普500指数录得1998年以来最大上半年涨幅，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)大规模货币刺激举措支撑，该指数今年大涨，5月触及纪录高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌114.89点，或0.76%，至14,909.60点；标准普尔500指数 收跌6.92点，或0.43%，至1,606.28点.Nasdaq指数 小涨1.38点，或0.04%，至3,403.25点。

6月三大股指均收跌，结束标普500和NASDAQ指数七个月连涨，道指六个月连涨之势。

本周，道指上扬0.7%，标普500指数攀升0.85%，NASDAQ指数收涨1.4%。

本月，道指收跌1.4%，标普500指数收挫1.5%，NASDAQ指数回落1.5%。

本季度，道指上扬2.27%，标普500指数攀升2.36%，NASDAQ指数收涨4.15%。