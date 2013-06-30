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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 06:03 BJT

重温稿-纽约汇市：美元上涨，因投资人再度消化美联储9月缩减购债的可能性

今日     上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                   1.3008   1.3035    -0.21    -1.41   1.3194
 美元/日圆                    99.12    98.34    +0.79   +14.27    86.74
 欧元/日圆                   128.92   128.20    +0.56   +12.64   114.45
 美元/瑞郎                   0.9447   0.9451    -0.04    +3.19   0.9155
 英镑/美元                   1.5210   1.5257    -0.31    -6.41   1.6251
 美元/加元                   1.0518   1.0476    +0.40    +6.02   0.9921
 澳元/美元                   0.9136   0.9270    -1.45   -12.09   1.0393
 欧元/瑞郎                   1.2293   1.2323    -0.24    +1.81   1.2075
 欧元/英镑                   0.8555   0.8541    +0.16    +5.44   0.8114
 新西兰元/美元               0.7741   0.7790    -0.63    -6.54   0.8283
 美元/挪威克朗               6.0670   6.0417    +0.42    +9.06   5.5630
 欧元/挪威克朗               7.8934   7.8783    +0.19    +7.54   7.3403
 美元/瑞典克朗               6.7030   6.7399    -0.55    +3.15   6.4986
 欧元/瑞典克朗               8.7117   8.7880    -0.87    +1.56   8.5777
                                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日
 涨跌幅亦以此为基准计算。
 
    (完)
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