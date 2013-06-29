陆家嘴论坛：银行体系流动性并不短缺，最新备付金约1.5万亿元--银监会主席

《香港报摘》--信报3月28日
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
路透上海6月29日 - 中国银监会主席尚福林周六表示,总体看银行体系流动性并不短缺，截止6月28日，全部金融机构的备付金余额约1.5万亿元人民币左右,高于正常支付清算需求量一倍还多。
尚福林在陆家嘴论坛上并称，要规范发展理财融资，将理财业务规范为债权类的融资业务；他透露，截至一季度末银行理财资金账面余额8.2万亿元,70%以上投入实体经济。
他还表示，地方融资平台贷款是生产性负债不是消费性负债,总体风险是可控的。(完) (发稿 边竞/李宏薇; 审校 林高丽)
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
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