陆家嘴论坛：银行体系流动性并不短缺，最新备付金约1.5万亿元--银监会主席

路透上海6月29日 - 中国银监会主席尚福林周六表示,总体看银行体系流动性并不短缺，截止6月28日，全部金融机构的备付金余额约1.5万亿元人民币左右,高于正常支付清算需求量一倍还多。

尚福林在陆家嘴论坛上并称，要规范发展理财融资，将理财业务规范为债权类的融资业务；他透露，截至一季度末银行理财资金账面余额8.2万亿元,70%以上投入实体经济。