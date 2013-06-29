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亚洲 | 2013年 6月 29日 星期六 09:13 BJT

陆家嘴论坛：银行体系流动性并不短缺，最新备付金约1.5万亿元--银监会主席

路透上海6月29日 - 中国银监会主席尚福林周六表示,总体看银行体系流动性并不短缺，截止6月28日，全部金融机构的备付金余额约1.5万亿元人民币左右,高于正常支付清算需求量一倍还多。

尚福林在陆家嘴论坛上并称，要规范发展理财融资，将理财业务规范为债权类的融资业务；他透露，截至一季度末银行理财资金账面余额8.2万亿元,70%以上投入实体经济。

他还表示，地方融资平台贷款是生产性负债不是消费性负债,总体风险是可控的。(完) (发稿 边竞/李宏薇; 审校 林高丽)

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