更新版 1-陆家嘴论坛：银行体系流动性不短缺，将理财规范为债权类融资业务--银监会主席

《香港报摘》--信报3月28日
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
* 中国的银行体系流动性并不短缺--银监会主席
* 截至6月28日金融机构备付金1.5万亿元
* 规范发展理财融资，将其规范为债权类融资业务
* 地方债务及房地产等领域风险可控 (新增更多细节)
路透上海6月29日 - 中国银监会主席尚福林周六表示,总体看银行体系流动性并不短缺，截止6月28日，全部金融机构的备付金余额约1.5万亿元人民币左右,高于正常支付清算需求量一倍还多；而近日银行间市场流动性紧张的问题已开始缓解，这种情况不会影响中国银行业平稳运行的总体格局。
尚福林在陆家嘴论坛上并称，要规范发展理财融资，将理财业务规范为债权类的融资业务；他透露，截至一季度末银行理财资金账面余额8.2万亿元,70%以上投入实体经济。
他谈到，一些商业银行流动性管理和业务结构方面存在着一些缺陷，这些是应该引起银行业的高度重视的，需要银行业加大风险管理、结构调整和业务转型的力度。
在谈及地方融资平台时，尚福林表示，地方融资平台贷款是生产性负债不是消费性负债,总体风险是可控的。
他指出，调动民间资本进入银行业，鼓励民间资本投资入股和参与金融机构重组改造。允许发展成熟、经营稳健的村镇银行，在最低股比要求内，调整主发起行与其他股东资本比例。允许尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等民营金融机构，通过相关的制度安排，防范道德风险，防止风险外溢。
他还透露，今年5月末银行业总资产是140万亿元，同比增长16.3%，增速和去年同期接近；各项存款102万亿元，同比增长16.2%，各项贷款72万亿元，同比增长15.6%，增速与上年同期基本持平。资产质量总体稳定，商业银行的不良贷款率是1.03%，比去年略有增加，但仍保持着较低的水平；拨备覆盖率280%，继续保持在较高的水平。
**规范理财业务，严格风险管控**
尚福林指出，在理财业务方面，为了防止理财资金“脱实向虚”，此前已对理财资金投资非标准化债权资产提出了总量控制的要求，下一步，要按照理财与信贷业务分离、产品与项目逐一对应、单独建账管理、信息公开透明的原则，继续规范商业银行理财业务，加强行为监管，严格风险管控。
此外要规范发展理财融资，将理财业务规范为债权类的直接融资业务，不断探索理财业务服务实体经济的新产品和新模式。
他谈到，近期一些国际机构和业界人士对中国经济增长放缓和地方债务、房地产等领域风险表示担忧。应该说，这些风险是中国经济增长放缓、发展转型、体制转轨当中的一些反应，当前大家对这些风险都有了充分认识，只要采取正确的风险管控措施，这些风险是可控的。
他表示，要推动银行业金融机构完善全面风险管理体系，提高经营管理水平，严守不发生系统性、区域性金融风险的底线。
对于地方融资平台和房地产贷款，尚福林称，下一步将要按照“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”的原则，加强平台贷款的规范管理，切实缓解其风险隐患。同时要抓紧研究规范地方政府债务管理的制度和办法。
而截止到4月末，房地产贷款余额是13万多亿元，其中住房按揭贷款占比接近70%，在房地产贷款当中按揭贷款占了绝大部分，不良贷款率远低于1%，他认为，房价上涨趋势得到了有效控制，目前对房地产商进行名单式管理，非信贷融资得到了有效控制，房地产贷款的总体风险也是可控的。
尚福林还谈到，要推进信贷资产证券化常态化发展，盘活信贷存量。积极促进债券市场发展，推进发行小微企业金融债，探索发行“三农”金融债，创新资产负债管理方式，继续支持经济转型升级。（完） (发稿 边竞/李宏薇; 审校 林高丽)
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
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