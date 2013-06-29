陆家嘴论坛：中国长期面临的是资本流入而非流出的压力--央行官员

《香港报摘》--信报3月28日
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
路透上海6月29日 - 在美国经济复苏及美元升值的背景下，中国未来是否面临资本流出的压力备受关注。对此，中国人民银行调查统计司司长盛松成周六表示，长期内中国主要面临的是外资流入的压力，而不是流出的压力。
他在陆家嘴论坛上表示，无论经常项目、资本项目还是证券投资来看，长期当中都存在流入的压力。
盛松成介绍称，据有关部门测算，前四个月热钱流入700多亿，2-4月都是200多亿。美国宽松政策可能提前退出，不少新兴国家面临资本流出的压力，但根据其观察，中国基本不存在这方面的压力。
“还有一点很重要的，我国国内现在比较严重的是产能过剩，我们非常需要对外投资。最后，我们资本账户开放，也有利于人民币的走出去，推进人民币的国际化。”他说。
盛松成并指出，即使出现有大量资本外逃的现象，完全可以防风险，因为如果出现资本外逃，可以用一些方法限制，对资本外逃的忧虑不会妨碍中国扩大资本账户开放的进程。
“第一句话，没有证据证明大量资本外逃，到现在都没有。第二句话，即使出现这种情况，从法律上、手段上，从我们的经济实力上完全可以防范的。”他说。
中国央行行长周小川周五在该论坛上已指出，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。但资本项目可兑换也要管理好风险，资本项目可兑换是一个有弹性的制度安排，不是一个“非黑既白”的选择。（完） (发稿 徐永； 审校 林高丽)
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
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