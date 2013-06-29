陆家嘴论坛：下一步重点推进寿险费率改革，放开定价利率--保监会主席

《香港报摘》--信报3月28日
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
路透上海6月29日 - 中国保监会主席项俊波周六表示，要推动保险行业市场化改革，下一步将重点研究推进寿险费率政策的改革问题，主要是放开定价利率，管住准备金的评估率。
“我们的寿险费率的收益率2.5%的问题，已经有十几年的时间了，它的上限已经低于同期的银行存款利率，严重的抑制了保险需求，不符合市场发展的需要,”他表示。
项俊波在陆家嘴论坛上并称，还将建立市场化的准入退出机制，通过放宽管制，允许退出，建立其符合市场规律的准入退出机制，实现优胜劣汰。
在推动商业模式改革方面，项俊波指出，未来将围绕经济社会发展和社会公众的保险需求，引导和促进保险行业的商业模式转型，实现保险经营和保险服务的全面开放。
此外，他还指出，将建立市场化的资金运营机制，拓宽渠道，提高投资能力，使保险资金在支持国家建设的同时，分享经济增长的成果。
受行业周期和外部经济周围叠加的影响，近年来保险发展的动力不足，已经连续两年保费增长在10%左右，以前都是20%以上。项俊波强调，因此要通过进一步深化改革，在充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，不断地激发行业发展的动力。（完） (发稿 吴芳；审校 林高丽)
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
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