陆家嘴论坛：下一步重点推进寿险费率改革，放开定价利率--保监会主席

路透上海6月29日 - 中国保监会主席项俊波周六表示，要推动保险行业市场化改革，下一步将重点研究推进寿险费率政策的改革问题，主要是放开定价利率，管住准备金的评估率。

“我们的寿险费率的收益率2.5%的问题，已经有十几年的时间了，它的上限已经低于同期的银行存款利率，严重的抑制了保险需求，不符合市场发展的需要,”他表示。

项俊波在陆家嘴论坛上并称，还将建立市场化的准入退出机制，通过放宽管制，允许退出，建立其符合市场规律的准入退出机制，实现优胜劣汰。

在推动商业模式改革方面，项俊波指出，未来将围绕经济社会发展和社会公众的保险需求，引导和促进保险行业的商业模式转型，实现保险经营和保险服务的全面开放。

此外，他还指出，将建立市场化的资金运营机制，拓宽渠道，提高投资能力，使保险资金在支持国家建设的同时，分享经济增长的成果。