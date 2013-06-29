陆家嘴论坛：中国兴业银行称应大力推动银行负债管理工具市场化--行长

《香港报摘》--信报3月28日
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
路透上海6月29日 - 在中国银行间市场日前出现资金紧张风波后，兴业银行股份有限公司 行长李仁杰周六表示，目前中国的银行负债管理工具过少，建议大力推动银行负债工具市场化，例如大额可转让存单等。
目前中国的商业银行负债，主要包括吸收存款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、交易性和衍生金融负债等。其中存款仍是绝对主力，同业近年来亦发展迅速。
他在上海参加陆家嘴论坛时表示，负债工具太少，令商业银行易陷入同质化竞争。“这些工具的推出也有利于商业银行的负债的市场化的管理。”
兴业银行日前召开投资者交流会表示，该行同业业务包括金融市场整个业务板块，作为银行差异化经营的一个亮点，总的战略是不变的；但会根据外部监管环境和国家政策的要求及时做一些策略调整。
李仁杰并称，目前商业银行感觉最迫切的是利率市场化问题。利率市场化在中国应该是一个渐进的过程，而且在相当一部分领域里，已经实现，比如说非信贷部分，相信未来利率市场化步伐可能会更快。
在被问及央行盘活货币存量态度下，是否会加快商业银行信贷结构业务调整时，李仁杰表示，前些年流动性过剩导致企业和商业银行都在加大杠杆，这种局面并不可持续。今年形势下，应该减杠杆，即放慢发展步伐，进行结构调整。
兴业银行周五收报14.77元人民币，近三个月累计下跌17.34%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
--金管局总裁陈德霖昨天透露，该局将联同3家发钞银行、香港银行同业结算公司及R3联盟，就发行数码货币展开研究及进行概念认证工作，但香港暂无计划推出数码货币。
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
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