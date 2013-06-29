陆家嘴论坛：中国兴业银行称应大力推动银行负债管理工具市场化--行长

路透上海6月29日 - 在中国银行间市场日前出现资金紧张风波后，兴业银行股份有限公司 行长李仁杰周六表示，目前中国的银行负债管理工具过少，建议大力推动银行负债工具市场化，例如大额可转让存单等。

目前中国的商业银行负债，主要包括吸收存款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、交易性和衍生金融负债等。其中存款仍是绝对主力，同业近年来亦发展迅速。

他在上海参加陆家嘴论坛时表示，负债工具太少，令商业银行易陷入同质化竞争。“这些工具的推出也有利于商业银行的负债的市场化的管理。”

兴业银行日前召开投资者交流会表示，该行同业业务包括金融市场整个业务板块，作为银行差异化经营的一个亮点，总的战略是不变的；但会根据外部监管环境和国家政策的要求及时做一些策略调整。

李仁杰并称，目前商业银行感觉最迫切的是利率市场化问题。利率市场化在中国应该是一个渐进的过程，而且在相当一部分领域里，已经实现，比如说非信贷部分，相信未来利率市场化步伐可能会更快。

在被问及央行盘活货币存量态度下，是否会加快商业银行信贷结构业务调整时，李仁杰表示，前些年流动性过剩导致企业和商业银行都在加大杠杆，这种局面并不可持续。今年形势下，应该减杠杆，即放慢发展步伐，进行结构调整。