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亚洲 | 2013年 6月 30日 星期日 09:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
                                                        
 公司名         股票代码        收盘价  涨跌    涨跌幅  成交量
                                                %       
                                                        
 中国
 新浪                           55.73   -0.85   -1.50   930025
 搜狐                           61.62   +0.13   +0.21   498317
 网易                           63.17   +2.13   +3.49   785211
 百度                           94.60   +0.41   +0.44   2218846
 亚信科技                       11.54   -0.04   -0.35   250529
                                                        
 台湾
 台湾积体电路                   18.32   +0.39   +2.18   3426477
 联电                           2.33    -0.01   -0.43   1131311
 日月光                         4.06    -0.01   -0.25   159397
 硅品精密                       6.27    +0.07   +1.13   643769
 和信超媒体                     0.95    +0.02   +2.15   31413
 友达                           3.46    -0.05   -1.42   274546
 中华电信                       32.11   +0.24   +0.75   80420
 台湾国际航电                   36.17   -0.04   -0.11   2137334
                                                        
 香港
 中国移动                       51.77   +1.21   +2.39   274569
 中国联通                       13.14   -0.02   -0.15   174918
 中国电信                       47.50   -0.77   -1.60   17787
 中芯国际                       3.65    +0.04   +1.11   72887
 电讯盈科                       4.73    +0.23   +5.11   6515
 (完)
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