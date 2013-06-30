更新版 -纽约汇市：美元上涨，因投资人再度消化美联储9月缩减购债的可能性

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3008 1.3035 -0.21 -1.41 1.3194 美元/日圆 99.12 98.34 +0.79 +14.27 86.74 欧元/日圆 128.92 128.20 +0.56 +12.64 114.45 美元/瑞郎 0.9447 0.9451 -0.04 +3.19 0.9155 英镑/美元 1.5210 1.5257 -0.31 -6.41 1.6251 美元/加元 1.0518 1.0476 +0.40 +6.02 0.9921 澳元/美元 0.9136 0.9270 -1.45 -12.09 1.0393 欧元/瑞郎 1.2293 1.2323 -0.24 +1.81 1.2075 欧元/英镑 0.8555 0.8541 +0.16 +5.44 0.8114 新西兰元/美元 0.7741 0.7790 -0.63 -6.54 0.8283 美元/挪威克朗 6.0670 6.0417 +0.42 +9.06 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8934 7.8783 +0.19 +7.54 7.3403 美元/瑞典克朗 6.7030 6.7399 -0.55 +3.15 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7117 8.7880 -0.87 +1.56 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日 涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。