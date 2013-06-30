全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创年内新高，海岬型船舶活动热络

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透6月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五再次收涨，并再创年内新高，受海岬型船舶活动表现强劲的支撑。
波罗的海乾散货运价指数 上涨20点或1.73%，至1,171点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用，本周上涨了14.02%。
“乾散货运市场持坚，有大量新的铁矿石开采产能安排在今年下半年和明年上线，我们认为今年下半年和明年的乾散货运市场前景变得愈加吸引人，”船舶经纪商Jefferies在季度报告中称。Jefferies指出，这也因为新的乾散货运船舶交付速度预计将明显放缓。
波罗的海海岬型船运价指数 上升45点或2.12%至2,165点。日均获利跳增496美元，至今年新高15,025美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升13点或1.31%，至1,007点。日均获利上升102美元至8,007美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。