全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创年内新高，海岬型船舶活动热络

路透6月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五再次收涨，并再创年内新高，受海岬型船舶活动表现强劲的支撑。

波罗的海乾散货运价指数 上涨20点或1.73%，至1,171点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用，本周上涨了14.02%。

“乾散货运市场持坚，有大量新的铁矿石开采产能安排在今年下半年和明年上线，我们认为今年下半年和明年的乾散货运市场前景变得愈加吸引人，”船舶经纪商Jefferies在季度报告中称。Jefferies指出，这也因为新的乾散货运船舶交付速度预计将明显放缓。

波罗的海海岬型船运价指数 上升45点或2.12%至2,165点。日均获利跳增496美元，至今年新高15,025美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升13点或1.31%，至1,007点。日均获利上升102美元至8,007美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)