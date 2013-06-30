全球汇市：投机客最近一周所持美元多仓降至2月中旬以来最低--CFTC

路透6月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客减持美元多头仓位，美元多仓降至2月中旬以来最低位。

6月25日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至132.8亿美元，为2月19日当周以来最低，前一周为145.5亿美元。美元净多仓为连续第四周减少。

日圆净空头仓位自前周的61,890口进一步降至61,462口。

欧元净多仓自前周的20,030口降至17,357口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月25日当周 6月18日当周

多头仓位 24,376 23,010

空头仓位 85,838 84,900

净仓位 -61,462 -61,890

欧元(125,000欧元为1口)

6月25日当周 6月18日当周

多头仓位 87,192 91,304

空头仓位 69,835 71,274

净仓位 17,357 20,030

英镑(62,500英镑为1口)

6月25日当周 6月18日当周

多头仓位 34,419 47,377

空头仓位 53,848 67,783

净仓位 -19,429 -20,406

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月25日当周 6月18日当周

多头仓位 9,932 14,977

空头仓位 7,468 9,186

净仓位 2,464 5,791

加元(100,000加元为1口)

6月25日当周 6月18日当周

多头仓位 27,186 15,470

空头仓位 37,824 41,557

净仓位 -10,638 -26,087

澳元(100,000澳元为1口)

6月25日当周 6月18日当周

多头仓位 21,403 28,769

空头仓位 83,047 92,290

净仓位 -61,644 -63,521

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月25日当周 6月18日当周

多头仓位 5,377 8,469

空头仓位 6,088 6,343

净仓位 -711 2,126(完)

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