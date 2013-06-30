全球汇市：投机客最近一周所持美元多仓降至2月中旬以来最低--CFTC

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透6月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客减持美元多头仓位，美元多仓降至2月中旬以来最低位。
6月25日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至132.8亿美元，为2月19日当周以来最低，前一周为145.5亿美元。美元净多仓为连续第四周减少。
日圆净空头仓位自前周的61,890口进一步降至61,462口。
欧元净多仓自前周的20,030口降至17,357口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月25日当周 6月18日当周
多头仓位 24,376 23,010
空头仓位 85,838 84,900
净仓位 -61,462 -61,890
欧元(125,000欧元为1口)
6月25日当周 6月18日当周
多头仓位 87,192 91,304
空头仓位 69,835 71,274
净仓位 17,357 20,030
英镑(62,500英镑为1口)
6月25日当周 6月18日当周
多头仓位 34,419 47,377
空头仓位 53,848 67,783
净仓位 -19,429 -20,406
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月25日当周 6月18日当周
多头仓位 9,932 14,977
空头仓位 7,468 9,186
净仓位 2,464 5,791
加元(100,000加元为1口)
6月25日当周 6月18日当周
多头仓位 27,186 15,470
空头仓位 37,824 41,557
净仓位 -10,638 -26,087
澳元(100,000澳元为1口)
6月25日当周 6月18日当周
多头仓位 21,403 28,769
空头仓位 83,047 92,290
净仓位 -61,644 -63,521
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月25日当周 6月18日当周
多头仓位 5,377 8,469
空头仓位 6,088 6,343
净仓位 -711 2,126(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 张明钧)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。