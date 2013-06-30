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亚洲 | 2013年 6月 30日 星期日 10:30 BJT

亚洲橡胶：6月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 232.3 137 - -

* 8月 232.6 147 - -

* 9月 232.3 100 234.7 5

* 10月 233.5 301 235.6 213

* 11月 235.3 5216 237.1 695

* 12月 236.3 8683 237.9 1665

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

(编译 白云; 审校 张明钧)
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