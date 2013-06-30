南非汇市：兰特小幅走坚，月线虽可望收高但料连续第六季走贬

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透约翰内斯堡6月28日 - 南非兰特在周五午盘尾段的表现显示本月有望录得温和涨幅，但料将连续第六个季度走贬。
兰特兑美元 周五在窄幅区间内交投，较周四纽约收盘位上涨0.16%至9.91，本月迄今的涨幅扩大至约1.5%。
南非兰特是表现最佳的新兴市场货币之一。
但交易员指出，兰特近期从本月早前持续近四周的跌势中反弹，并不是因为基本面稳健，因此市场人气依然偏空。
“鉴于南非的经济前景，矿业可能出现罢工，以及美联储几周前的政策声明，这个月兰特的表现的确算出色，”一位约翰内斯堡的交易员表示。
“但随着季度末到来，本地企业在将海外的美元获利汇回国内，不过这只是个很短期的事件。”
从季度表现看，兰特下跌超过7%，反映出市场对南非经济和围绕新兴市场资产的风险偏好下降的担忧。(完)
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。