南非汇市：兰特小幅走坚，月线虽可望收高但料连续第六季走贬

路透约翰内斯堡6月28日 - 南非兰特在周五午盘尾段的表现显示本月有望录得温和涨幅，但料将连续第六个季度走贬。

兰特兑美元 周五在窄幅区间内交投，较周四纽约收盘位上涨0.16%至9.91，本月迄今的涨幅扩大至约1.5%。

南非兰特是表现最佳的新兴市场货币之一。

但交易员指出，兰特近期从本月早前持续近四周的跌势中反弹，并不是因为基本面稳健，因此市场人气依然偏空。

“鉴于南非的经济前景，矿业可能出现罢工，以及美联储几周前的政策声明，这个月兰特的表现的确算出色，”一位约翰内斯堡的交易员表示。

“但随着季度末到来，本地企业在将海外的美元获利汇回国内，不过这只是个很短期的事件。”