拉美汇市：美联储缩减QE疑虑带动巴西雷亚尔下跌；墨西哥披索上涨

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透里约热内卢6月28日 - 巴西雷亚尔兑美元周五遭遇抛压，因市场重新浮现对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能撤走货币刺激措施的担忧，但墨西哥披索则走坚，因投资者寻求在本季度最后一天改善手中投资组合的表现。
美联储理事史坦强调，美国央行可能在9月检视刺激措施后，对美联储撤减购债计划的担忧重现。
投资者对有关美国量化宽松(QE)计划未来走向的迹象一直都极为敏感。
即便此前巴西央行进行了两场传统的货币互换标售，巴西雷亚尔兑美元 周五依然收低1.6%。
巴西央行每场标售的所有货币互换合约均告售罄。交易商称，央行还对银行进行了调查，评估对美元融资额度的需求。
雷亚尔第二季收跌逾9%，表现逊于其它主要拉美货币。
墨西哥披索兑美元 涨0.4%，因投资者试图改善手中新兴市场投资组合的表现。
墨西哥披索第二季跌约5%，但年内迄今只下跌了不到1%。
智利披索兑美元 周五终止连涨三日之势，收低0.75%。第二季累计下跌了5.8%。(完)
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。