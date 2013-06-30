拉美汇市：美联储缩减QE疑虑带动巴西雷亚尔下跌；墨西哥披索上涨

路透里约热内卢6月28日 - 巴西雷亚尔兑美元周五遭遇抛压，因市场重新浮现对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能撤走货币刺激措施的担忧，但墨西哥披索则走坚，因投资者寻求在本季度最后一天改善手中投资组合的表现。

美联储理事史坦强调，美国央行可能在9月检视刺激措施后，对美联储撤减购债计划的担忧重现。

投资者对有关美国量化宽松(QE)计划未来走向的迹象一直都极为敏感。

即便此前巴西央行进行了两场传统的货币互换标售，巴西雷亚尔兑美元 周五依然收低1.6%。

巴西央行每场标售的所有货币互换合约均告售罄。交易商称，央行还对银行进行了调查，评估对美元融资额度的需求。

雷亚尔第二季收跌逾9%，表现逊于其它主要拉美货币。

墨西哥披索兑美元 涨0.4%，因投资者试图改善手中新兴市场投资组合的表现。

墨西哥披索第二季跌约5%，但年内迄今只下跌了不到1%。