《美债一周展望》指标公债价格下滑，结束走势震荡的第二季

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 非农就业数据对下季度开局表现而言至为关键

* 债券基金出现大规模资金流出

* 美联储官员继续努力安抚市场情绪

路透纽约6月28日 - 美国指标公债价格周五在振荡交投中下滑，本季公债收益率升至近两年高位，因投资人担心美联储可能放缓购债计划，遂抛售公债。

从债市上市交易基金(EFT)iShares Barclays 20-year-plus ETF 的表现来看，本季美国公债的表现为2012年初以来最差。iShares Barclays 20-year-plus ETF是最受欢迎的EFT之一。

但分析师表示，从下周五非农就业报告发布后开始，债市可能更加波动。

“这肯定会为量化宽松政策变动的日期设立基调，”纽约Cantor Fitzgerald策略师Justin Lederer谈及美联储可能缩减购债时表示。

“收益率再创高位我也不会意外，但就要看数据和全球情势了，”Lederer表示。

公债价格5月开始下滑，并在美联储主席贝南克暗示联储可能会考虑退出量化宽松政策后，跌势动能加剧。

在上周贝南克进一步强调称随着经济改善，美联储可能在今年缩减购债后，市场卖压加重。

本季iShares Barclays 20-year-plus ETF下挫约6.5%，为2012年首季以来最大季度跌幅。

不过本周美联储官员相继讲话，试图安抚投资人。他们称联储不会一下子停止所有刺激措施，政策制定者尚未准备好在未来几个月或几年内加息。

美联储理事史坦表示，美联储必须考虑自推出刺激计划后的整体经济改善，而不是给予最新经济数据过分的关注。

里奇蒙联储总裁拉克尔周五也表示，投资者在消化美联储今年稍晚将缩减购债计划的消息时，金融市场的波动性将上升，市场需为此做好准备，但这是正常调整，不会拖累经济成长。

指标10年期公债 收益率从周一触及22个月高位2.67%回落。周五10年期公债价格跌8/32，收益率报2.5024%，周四尾盘报2.4758%。

虽然如此，收益率仍远远高于贝南克讲话前的2.20%区域，以及5月初略高于1.60%的水平。

近几周债市基金的表现挣扎，根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示，最近一周应税债券基金中有86.2亿美元的资金流出，为自2008年来首次连续四周出现资金外流。

但一些分析师表示，美联储可能会发现放缓购债的难度超过市场的认知。

“美联储计划缩减购债，但只会在失业率下滑、经济成长加快以及通胀稳定这三个条件均具备的情况下采取行动，”汇丰控股分析师Stephen King和Madhur Jha在报告中指出，“美联储自身的预估显示，目前这三项指标可能接近达标，但我们的预估不是这样。”

今日美国公布的6月芝加哥采购经理人指数降至51.6，低于分析师预估的56.0和5月的58.7。

“在过去三四个月中，多项经济数据显示经济在首季末和第二季初失去了动能，”纽约Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons表示。

“我们对制造业在今年下半年复苏感到乐观，但经济成长的道路不会一帆风顺，”他表示。

投资人将仔细研判下周五将发布的6月非农就业报告，而下周四为美国独立日假期，成交量减少可能使由数据驱动的交易更加震荡。

周五，美联储买入14.6亿美元2036年2月至2042年11月到期的美国公债。(完)

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