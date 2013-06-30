全球金市：美国金币6月销量创10个月新低，因实货需求不振

路透纽约6月28日 - 根据美国铸币局网站周五公布的数据，6月鹰洋(American Eagle)金币销售降至5.7万吨，创下去年8月以来新低，因来自散户及收藏家的实货需求下滑。

6月销售与5月相较则是下滑19%，且远低于4月时的20.95万吨；4月时黄金市场出现史上罕见的抛盘，诱使散户的潜在需求出笼。

这项数据令人担心，4月金价跌至两年低点后所引发的老一辈人士热络买进的状况已经戛然而止。

上一波逢低买进热潮，在带动金价扳回两日重挫200美元的多数跌幅方面起着关键作用；上波金价跌势是肇因于机构投资人解除多头押注。

不过金币交易商称，金币销售在那之后就呈现放缓，在金价跌跌不休的情况下消费者要买进也感到惴惴不安，尽管周四最新一波抛盘中，现货金 价格已跌至每盎司1,200美元下方，创2010年8月以来新低。

交易商多表示，这波走势暗示金价未来还有更多下跌空间。

金价周五上涨超过2%至每盎司1,233美元，但创下至少45年以来最差的季度表现，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)称若经济持续改善，可能在今年稍晚减少刺激计画。(完)

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