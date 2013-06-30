日本个股：美国当局在调查部分本田奥德赛车款的煞车问题

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透芝加哥6月29日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)正在就本田汽车 小型箱型车(minivan)奥德赛的潜在煞车问题进行调查，问题在于驾驶人可能在没有踩下煞车踏板的情况下启动煞车功能。
本周稍早，NHTSA称正对这项问题展开调查，受影响车辆可能是2007年、2008年款的近34.4万辆车。
根据NHTSA网站一份报告，其已经收到有关意外煞车的22份投诉，当中包括驾驶人加速时煞车突然启动，导致每小时车速瞬间下降多达30英里的情况。
截至目前为止，尚未因为这起问题导致车祸或人员伤亡，该问题的起因看来与车辆稳定辅助系统有关，该项安全功能会在车辆急转弯、或是在松软或打滑路面上加速行驶时发挥作用。
目前尚无法取得本田发言人士的评论。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。