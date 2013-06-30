欧洲个股：德国蒂森克虏伯考虑出售部分欧洲钢铁业务--报载

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透法兰克福6月29日 - 报纸Rheinische Post周六网站报导引述未具名的监管当局消息人士说法指出，德国最大的钢铁生产企业蒂森克虏伯 正在研究出售部分欧洲钢铁事业给一投资人的可能性。
该公司发言人拒绝对路透的提问置评，并提及执行长Heinrich Hiesinger先前的声明表示公司没有剥离欧洲钢铁事业的计画。
Hiesinger曾于5月表示，该公司不排除在未来六到九个月增资的可能；蒂森克虏伯正为旗下Steel Americas的业务亏损所苦，正试图出售这部分事业。
南德日报周五引述行业消息人士的说法指出，多达10亿欧元的增资金额中，国营机构RAG基金会可能会买进其中的新股，以确保这家钢铁公司的独立性。
一熟知内情的消息人士周五向路透表示，RAG可能买进蒂森克虏伯股份，作为该公司可能增资计画的一部分。
亦名Krupp基金会的The Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Foundation持有蒂森克虏伯25.3%股权，且一直是该公司独立性的监护人，但多位分析师称，该基金会不太可能参与增资。
外界一直在揣测如果Krupp基金会失去有否决权的少数股权，蒂森克虏伯恐将成为并购目标。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)