欧洲个股：德国蒂森克虏伯考虑出售部分欧洲钢铁业务--报载

路透法兰克福6月29日 - 报纸Rheinische Post周六网站报导引述未具名的监管当局消息人士说法指出，德国最大的钢铁生产企业蒂森克虏伯 正在研究出售部分欧洲钢铁事业给一投资人的可能性。

该公司发言人拒绝对路透的提问置评，并提及执行长Heinrich Hiesinger先前的声明表示公司没有剥离欧洲钢铁事业的计画。

Hiesinger曾于5月表示，该公司不排除在未来六到九个月增资的可能；蒂森克虏伯正为旗下Steel Americas的业务亏损所苦，正试图出售这部分事业。

南德日报周五引述行业消息人士的说法指出，多达10亿欧元的增资金额中，国营机构RAG基金会可能会买进其中的新股，以确保这家钢铁公司的独立性。

一熟知内情的消息人士周五向路透表示，RAG可能买进蒂森克虏伯股份，作为该公司可能增资计画的一部分。

亦名Krupp基金会的The Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Foundation持有蒂森克虏伯25.3%股权，且一直是该公司独立性的监护人，但多位分析师称，该基金会不太可能参与增资。

外界一直在揣测如果Krupp基金会失去有否决权的少数股权，蒂森克虏伯恐将成为并购目标。(完)