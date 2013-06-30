加股业绩：黑莓财报未见回春迹象，市值一夕蒸发逾25%

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透多伦多6月28日 - 黑莓(BlackBerry) 市值周五急速萎缩超过25%，此前该公司公布不如人意的季度财报，投资人因此更加怀疑其能否实现扭转乾坤的承诺。
黑莓公布6月1日止会计年度出现亏损，并称新机型的销售较预期疲软。
该公司同时指出，本季度无法实现营业利润。
黑莓周五在Nasdaq挂牌的股价暴跌27.3%至10.53美元，触及2012年11月、也就是发布新BB10系列智能手机前以来的新低。
“他们不再是高阶手机供应商，也不是苹果；他们也不是低阶手机供应商，也不是诺基亚，他们处于中阶市场，销量相对偏低，”纽约Hudson Square Research分析师Daniel Ernst表示。
“以这样的出货量，很难实现很大利润...因此我认为该公司的前景相当黯淡。”
黑莓表示，第一季度智能手机出货量为680万支，其中包括约270万支BB10手机，低于市场预期的超过300万支新款Z10及Q10智能手机。第一季财报及营收数据也都低于分析师预估。
反观苹果 第一季iPhone出货量达3,740万支，高于一年前的3,510万支。
“我对BB10的未来有信心，但还有很多工作有待完成，”黑莓执行长Thorsten Heins在一电话会议上说到。“这是一场耐力赛。在财务实力的支持下，我们已经准备好跑完这场马拉松。”
往好的一面看，6月1日止黑莓持有的现金增加至31亿美元，较上一会计年度末增加约2亿美元。该公司并没有任何债务。
黑莓公布当季净损8,400万美元，合每股亏损0.16美元；上年同期为亏损5.18亿美元或每股亏0.99美元。
扣除一次性项目之后，黑莓来自持续经营业务的亏损为6,700万美元，合每股亏0.13美元，营收则为31亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预估为每股获利0.06美元，营收为33.6亿美元。
黑莓旗下高利润的服务事业营收显着下滑，服务事业的内容为向客户提供数据及安全服务，按月收取费用费。
外界原先就预期这部分费用收入将会下滑，但该公司称下滑幅度大于预期，原因在于委内瑞拉祭出货币限制措施，这同时也让整体每股获利受冲击程度达约0.1美元。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。