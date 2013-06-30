加股业绩：黑莓财报未见回春迹象，市值一夕蒸发逾25%

路透多伦多6月28日 - 黑莓(BlackBerry) 市值周五急速萎缩超过25%，此前该公司公布不如人意的季度财报，投资人因此更加怀疑其能否实现扭转乾坤的承诺。

黑莓公布6月1日止会计年度出现亏损，并称新机型的销售较预期疲软。

该公司同时指出，本季度无法实现营业利润。

黑莓周五在Nasdaq挂牌的股价暴跌27.3%至10.53美元，触及2012年11月、也就是发布新BB10系列智能手机前以来的新低。

“他们不再是高阶手机供应商，也不是苹果；他们也不是低阶手机供应商，也不是诺基亚，他们处于中阶市场，销量相对偏低，”纽约Hudson Square Research分析师Daniel Ernst表示。

“以这样的出货量，很难实现很大利润...因此我认为该公司的前景相当黯淡。”

黑莓表示，第一季度智能手机出货量为680万支，其中包括约270万支BB10手机，低于市场预期的超过300万支新款Z10及Q10智能手机。第一季财报及营收数据也都低于分析师预估。

反观苹果 第一季iPhone出货量达3,740万支，高于一年前的3,510万支。

“我对BB10的未来有信心，但还有很多工作有待完成，”黑莓执行长Thorsten Heins在一电话会议上说到。“这是一场耐力赛。在财务实力的支持下，我们已经准备好跑完这场马拉松。”

往好的一面看，6月1日止黑莓持有的现金增加至31亿美元，较上一会计年度末增加约2亿美元。该公司并没有任何债务。

黑莓公布当季净损8,400万美元，合每股亏损0.16美元；上年同期为亏损5.18亿美元或每股亏0.99美元。

扣除一次性项目之后，黑莓来自持续经营业务的亏损为6,700万美元，合每股亏0.13美元，营收则为31亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预估为每股获利0.06美元，营收为33.6亿美元。

黑莓旗下高利润的服务事业营收显着下滑，服务事业的内容为向客户提供数据及安全服务，按月收取费用费。