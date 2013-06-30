美国数据：6月消费者信心终值升至近六年高位，然芝加哥PMI下滑

* 高收入家庭的信心升至六年最高

* 低收入家庭更加担心经济状况

* 调查显示，芝加哥地区商业活动回落

路透纽约6月28日 - 周五公布的调查显示，美国6月底消费者信心指数改善，接近5月创下的近六年高位，因高收入家庭的信心升至六年最强劲水平。

汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为84.1点，略低于5月创下的近六年高点84.5。6月终值高于初值82.7。

路透访问的分析师预估值为82.8。

“消费者认为经济复苏获得了不容易反转的上行动能，”调查主管Richard Curtin在声明中称。

他补充道，近期股市下跌，抵押贷款利率跳升，并没有导致消费者对经济的看法变差。

“可以肯定的是，几乎没有高收入或低收入消费者预期美国经济会强劲增长，或者认为失业率会在今年余下时间明显下降，”Curtin表示。

有部分分析师认为，消费者信心指数是反映消费者支出情况的前瞻指标。消费者支出占美国经济活动的70%。

最新的汤森路透/密西根大学数据与本周早前经济谘商会公布的6月消费者信心数据相符。经济谘商会6月消费者信心指数升至81.4，为2008年1月以来最高位。

不过，尽管消费者信心改善，但家庭支出依然迟滞。美国第一季消费者支出年增率为2.6%，高于2012年第四季的1.8%，但低于前值3.4%。

汤森路透/密西根大学美国6月消费者现况指数终值为93.8，低于5月98.0，但高于初值92.1和分析师预估值92.8。

当月的消费者预期指数终值创下2012年10月以来最高值77.8，且高于5月的75.8和初值76.7，以及分析师预估的77.0。

美国经济其它领域的表现一直颇为不顺，分析师将此归咎于增税和联邦预算减支。海外经济体疲软，尤其中国经济拖累了企业活动和招聘。

供应管理协会(ISM)公布的6月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至51.6。

“该指数没有稳定地处于显示企业准备招聘和投资的扩张领域，”富国证券分析师Tim Quinlan说。

浏览美国消费者信心图表，请点选：(link.reuters.com/xub84t)

**高收入家庭**

据汤森路透和密西根大学的调查显示，高收入和低收入家庭对经济前景的看法迥异。

高收入家庭对自己的收入和财富愈发乐观，但低收入家庭则表示没那么乐观。居于前三高收入级距的家庭的乐观程度达到2007年6月以来最高。

房价和股市上涨很可能支撑较富裕家庭的乐观情绪。

据周二公布的标普/Case-Shiller数据，美国国内独栋房屋价格4月创下七年来最大同比涨幅。

汤森路透/密西根大学调查显示，6月末一年期通胀预期为3.0%，低于5月的3.2%及初值的3.2%。