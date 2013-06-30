美国数据：6月消费者信心终值升至近六年高位，然芝加哥PMI下滑

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
* 高收入家庭的信心升至六年最高
* 低收入家庭更加担心经济状况
* 调查显示，芝加哥地区商业活动回落
路透纽约6月28日 - 周五公布的调查显示，美国6月底消费者信心指数改善，接近5月创下的近六年高位，因高收入家庭的信心升至六年最强劲水平。
汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为84.1点，略低于5月创下的近六年高点84.5。6月终值高于初值82.7。
路透访问的分析师预估值为82.8。
“消费者认为经济复苏获得了不容易反转的上行动能，”调查主管Richard Curtin在声明中称。
他补充道，近期股市下跌，抵押贷款利率跳升，并没有导致消费者对经济的看法变差。
“可以肯定的是，几乎没有高收入或低收入消费者预期美国经济会强劲增长，或者认为失业率会在今年余下时间明显下降，”Curtin表示。
有部分分析师认为，消费者信心指数是反映消费者支出情况的前瞻指标。消费者支出占美国经济活动的70%。
最新的汤森路透/密西根大学数据与本周早前经济谘商会公布的6月消费者信心数据相符。经济谘商会6月消费者信心指数升至81.4，为2008年1月以来最高位。
不过，尽管消费者信心改善，但家庭支出依然迟滞。美国第一季消费者支出年增率为2.6%，高于2012年第四季的1.8%，但低于前值3.4%。
汤森路透/密西根大学美国6月消费者现况指数终值为93.8，低于5月98.0，但高于初值92.1和分析师预估值92.8。
当月的消费者预期指数终值创下2012年10月以来最高值77.8，且高于5月的75.8和初值76.7，以及分析师预估的77.0。
美国经济其它领域的表现一直颇为不顺，分析师将此归咎于增税和联邦预算减支。海外经济体疲软，尤其中国经济拖累了企业活动和招聘。
供应管理协会(ISM)公布的6月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至51.6。
“该指数没有稳定地处于显示企业准备招聘和投资的扩张领域，”富国证券分析师Tim Quinlan说。
浏览美国消费者信心图表，请点选：(link.reuters.com/xub84t)
**高收入家庭**
据汤森路透和密西根大学的调查显示，高收入和低收入家庭对经济前景的看法迥异。
高收入家庭对自己的收入和财富愈发乐观，但低收入家庭则表示没那么乐观。居于前三高收入级距的家庭的乐观程度达到2007年6月以来最高。
房价和股市上涨很可能支撑较富裕家庭的乐观情绪。
据周二公布的标普/Case-Shiller数据，美国国内独栋房屋价格4月创下七年来最大同比涨幅。
汤森路透/密西根大学调查显示，6月末一年期通胀预期为3.0%，低于5月的3.2%及初值的3.2%。
调查中的5-10年通胀前景预估终值连续第三个月维持在2.9%不变，低于6月初值的3%。(完) (编译 白云; 审校 张明钧)
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。